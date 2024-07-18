Политолог предупредил о возможных проблемах у семьи Байдена

Если Байден откажется от участия в выборах, его близким грозят большие проблемы, рассказал «Ридусу» политолог Дмитрий Евстафьев. По словам эксперта, семья американского президента сделает все возможное, чтобы не допустить этого, хотя верхушка Демократической партии призывает его отправиться на покой.

Для семьи уход Байдена весьма нежелателен. Они крепко увязли в коррупции. Если Джо Байден уйдет, могут начаться громкие расследования. Даже среди демократов найдется немало людей, которые считают, что дела, которые проворачивала семья Байдена на Украине, являются попросту неприемлемыми, — подчеркнул Евстафьев.



Он добавил, что сегодняшняя предвыборная гонка в Соединенных Штатах непредсказуема и от нее можно ожидать чего угодно: как снятие Байдена, так и появление нового кандидата от демократов. При этом это так или иначе чревато для партии серьезными имиджевыми последствиями.

Если Демократическая партия решит провести рокировку и выдвинуть вместо Байдена другого более-менее приемлемого кандидата, то все равно президентскую кампанию она будет вести с очень большим гандикапом, — подытожил политолог.



СМИ накануне сообщили, что Байден заразился коронавирусом. Ранее он заявлял, что покинет предвыборную гонку при выявлении проблем со здоровьем.