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Пока вы не уснули: пожар на заводе в Екатеринбурге и новый оборонный союз в ЕС

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Мощный пожар вспыхнул на территории российского оборонного завода

Пожар вспыхнул на территории входящего в список предприятий военно-промышленного комплекса завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«При проведении демонтажных работ на территории старых складских помещений произошло возгорание. Площадь составила менее 200 квадратных метров», — приводит портал слова представителя пресс-службы завода.

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Глава ЕК назвала вложения в Украину лучшими инвестициями в безопасность ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей предвыборной программе до 2029 года обещала продолжать военную поддержку Украины «так долго, как это необходимо». Об этом сообщает РИА Новости.

В предвыборной программе отмечается, что инвестирование «в безопасность Украины» является «лучшей инвестицией в европейскую безопасность».

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Песков объяснил, зачем ЕС хотят превратить в оборонный союз

Идея превращения Европейского союза (ЕС) в оборонный союз говорит о нагнетании напряженности, смене европейских приоритетов и настрое на конфронтацию. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей предвыборной программе до 2029 года обещала продолжать военную поддержку Украины «так долго, как это необходимо», а также превратить Европейский союз в оборонный. В частности, в случае переизбрания на второй срок, она намерена создать Европейский оборонный фонд и вкладывать деньги в такие области, как наземные, воздушные и морские силы, космос и кибербезопасность.

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Автомобильный мост рухнул между двумя российскими регионами

Участок автодороги между республиками Тыва и Хакасия частично обрушился из-за ливней. Об этом сообщает Госавтоинспекция Хакасии в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на 61-м километре от города Ак-Довурак. На кадрах с места происшествия видно бурное течение реки, размытый грунт и обвалившуюся из-за сильных дождей часть моста через реку Ак-Суг.

«Движение автотранспорта полностью ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта», — заявили в ведомстве.

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Литва приняла решение о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам

Сейм (парламент) Литвы поддержал декрет президента Гитанаса Науседы о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам. За это на пленарном заседании проголосовали 103 депутата, 1 был против, 3 воздержались.

Как в последнее время не раз отмечали литовские политики, армии должны быть предоставлены все средства усиления обороноспособности, а из граничащих с Россией государств членами конвенции являются только Литва и Норвегия.

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Орбан оценил результат своей мирной инициативы по Украине

Мирная инициатива по Украине «движется хорошо» и все запланированные шаги по ее реализации были сделаны. Об этом Венгрии Виктор Орбан в интервью Independent, трансляция велась на YouTube-канале издания.

«Венгрия хорошо продвигается с мирной инициативой по Украине. Пока что все запланированные шаги были сделаны», — отметил венгерский премьер.

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МОК опубликовал список спортсменов РФ, которые выступят на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

В столице Франции выступят 15 спортсменов из России: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).

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Российскую компанию признали виновной в подорожании бензина

Российскую нефтяную компанию «Лукойл» признали виновной в необоснованном подорожании бензина. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщает «Интерфакс».

УФАС в Пермском крае выяснило, что расходы компании на розничную продажу бензинов АИ-92 и АИ-95 уменьшались благодаря снижению затрат на нефтепродукты в оптовом сегменте. В результате было установлено, что объективных оснований для повышения ценника не было.

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Россиянам начали начислять «штрафы» за посещение некоторых сайтов

Россиянам начали приходить уведомления о «штрафах» за посещение некоторых сайтов. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

По данным издания, пользователи могут увидеть всплывающее окно, которое предупреждает о том, что их якобы заблокировали за посещение сайтов, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России, и теперь им грозит уголовное дело и выезд «следственно-оперативной группы» для задержания.

Чтобы этого не произошло, аферисты предлагают заплатить штраф в размере 5,5 тысячи рублей. Причем деньги нужно перевести якобы на карту Министерства внутренних дел.

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Евросоюз снова нарастил поставки пива в Россию

Евросоюз нарастил поставки пива в Россию четвертый месяц подряд. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

В мае объем экспорта вырос на 4 процента, до 24 миллионов евро. Таким образом, поставки растут с января, в первый месяц года они составили только 14,9 миллиона евро. Заметнее всего увеличили экспорт пива в РФ Латвия (в 1,8 раза по сравнению с апрелем, до 1,9 миллиона евро), Нидерланды (на 25 процентов, до 1,2 миллиона евро) и Чехия (на 16 процентов, до 3,4 миллиона евро).

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