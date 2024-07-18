NBC: политическая карьера Байдена близка к завершению

Политическая карьера президента США Джо Байдена близка к завершению. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

"Мы близки к концу", - сказал один из близких к президенту людей.



По словам других источников, чувствуется, что у него земля уходит из-под ног.

Как отмечает телекомпания, даже самые ярые сторонники Байдена теперь считают, что уже все предрешено. Настроение самого президента также изменилось в вопросе готовности выйти из гонки, указывают источники, несмотря на его громкие заявления о том, что он никуда не уйдет.

По данным человека, близкого к предвыборному штабу американского лидера, кампания ожидает, что в июле она получит только 25% от первоначально запланированных пожертвований.

Ранее портал Axios информировал, что Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки уже 20-21 июля в связи с растущим давлением со стороны лидеров Конгресса, членов Демократической партии и близких друзей.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что вице-президент США Камала Харрис считается наиболее вероятным претендентом на смену Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки.

Согласно результатам опроса журнала The Economist и социологической компании YouGov, опубликованным 11 июля, около 73% сторонников Демократической партии полагают, что Харрис должна стать кандидатом демократов на президентских выборах в ноябре.