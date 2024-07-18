Политолог предупредил о возможном убийстве Байдена

Философ и политолог Александр Дугин спрогнозировал смерть президента США Джо Байдена, так как его кандидатура на предстоящих выборах главы государства «играет на руку» республиканцу Дональду Трампу, что вызывает недовольство демократов. Своим предположением он поделился в Telegram-канале.

Ранее в Белом доме заявили, что глава государства сдал положительный тест на коронавирус во время поездки в Неваду. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер пояснила, что у Джо Байдена наблюдаются легкие симптомы и он самоизолируется дома в Делавэре.

По мнению Дугина, нельзя исключать того, что «демократы убьют Байдена», так как проблемы со здоровьем у президента США сейчас объективно «играют на руку» республиканцу Дональду Трампу.

«Но альтернативы у демократов в запасе настолько жалкие (Камала Харрис и Мишель Обама) или чудовищные (Хилари Клинтон), что это их не спасет», - считает философ.



По его словам, опасность внутрипартийной войны в США «возрастает с каждым часом». Демократы постараются не допустить выигрыша на предстоящих выборах «разумного, прагматичного и сильного мужчины с огромной поддержкой в обществе», так как лишатся власти на неопределенный срок, уверен Дугин.

Что будет с выборами в США, если Байден не перенесет COVID-19

В конце июня в США прошли теледебаты между двумя основными кандидатами на пост главы государства Дональдом Трампом и Джо Байденом. 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. 13 июня во время предвыборного митинга на Трампа было совершено покушение. Политик в момент выстрела повернул голову и пуля задела только его ухо. Однако был убит участник митинга и серьезно ранен еще один.