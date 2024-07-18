Эксперты прокомментировали переизбрание фон дер Ляйен главой Еврокомиссии
Урсула Фон дер Ляйен продолжит возглавлять Европейскую комиссию. За второй пятилетний срок для нее проголосовали депутаты Европарламента.
За переизбрание политика проголосовал 401 депутат. Против выступили 284, еще 15 — воздержались.
Это подтверждает то, что политический курс Евросоюза не изменится, уверен и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. По его словам, триумф фон дер Ляйен — это триумф евробюрократии и существующей политической системы.
Несмотря на болезненные итоги выборов в ЕП, продолжается проведение политики, которая и привела к усилению позиций правых сил в Европе, цитирует Логвинова ТАСС.
Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова в беседе с «Ведомостями» отметила, что от фон дер Ляйен можно ожидать трансформации европейской политики в сторону отхода от разочаровавшего избирателей зеленого курса и отказа от его наиболее радикальных мер.
Больше внимания будет уделено координации единого европейского оборонного заказа, добавила эксперт.
Ранее стало известно, что фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в оборонный союз.