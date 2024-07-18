Эксперты прокомментировали переизбрание фон дер Ляйен главой Еврокомиссии

Урсула Фон дер Ляйен продолжит возглавлять Европейскую комиссию. За второй пятилетний срок для нее проголосовали депутаты Европарламента.

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За переизбрание политика проголосовал 401 депутат. Против выступили 284, еще 15 — воздержались.

Это подтверждает то, что политический курс Евросоюза не изменится, уверен и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. По его словам, триумф фон дер Ляйен — это триумф евробюрократии и существующей политической системы.

Несмотря на болезненные итоги выборов в ЕП, продолжается проведение политики, которая и привела к усилению позиций правых сил в Европе, цитирует Логвинова ТАСС.

Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова в беседе с «Ведомостями» отметила, что от фон дер Ляйен можно ожидать трансформации европейской политики в сторону отхода от разочаровавшего избирателей зеленого курса и отказа от его наиболее радикальных мер.

Больше внимания будет уделено координации единого европейского оборонного заказа, добавила эксперт.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в оборонный союз.