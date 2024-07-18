Действующий президент Соединенных Штатов Америки, 81-летний Джо Байден, который выдвинулся кандидатом и на предстоящие в ноябре этого года выборы, не выступил на мероприятии в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом.

В Белом доме заверили, что американский лидер неоднократно проходил вакцинацию от COVID-19 и у него легкие симптомы. Однако ситуация не играет Байдену на руку, ведь демократы переживают за его предвыборную кампанию. Есть ли у Байдена шанс успешно перенести опасный вирус в таком возрасте и что будут делать американские власти, если болезнь окажется сильнее главы государства, «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым.

Стало известно о состоянии заразившегося COVID-19 Байдена

По его словам, даже если Байден умрет, мир об этом узнает не сразу. И хотя соратники американского президента говорят, что он болеет в легкой форме, собеседник «ВМ» обратил внимание на возраст политика, который осложняет любое заболевание.

— На девятом десятке лет любой любой чих, любая легкая форма может закончиться плачевно. Скорее всего, Байдена сейчас чрезмерно защищают и дуют на воду. Хотя не исключено, что это пропагандистские трюки, — отметил политолог.



Из-за возраста у американского президента могут в любой момент развиться инфекции и другие заболевания, от которых начнутся серьезные проблемы. Любая форма болезни для Байдена будет тяжелой, но пока нельзя предположить, чем эта ситуация завершится. Но если все же коронавирус окажется для Байдена летальным, у американской администрации определенно есть регламент действий на случай его кончины.

— В Штатах есть определенные установки на этот счет, связанные с тем, кто будет временным руководителем США. В ускоренном режиме выносятся кандидатуры, проходят праймериз и другие процедуры. И если такая ситуация действительно случится, то новый кандидат в президенты появится не позже августа, — предположил Маркелов.



Возможные претенденты на пост Байдена в случае несчастья с ним очевидны — вице-президент США Камала Харрис, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, бывшая первая леди США Хиллари Клинтон. Однако вопрос в том, что у них есть определенные проблемы, которые снижают их шансы на победу.