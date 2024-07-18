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The Hill: республиканцы стали надевать на уши повязки в знак поддержки Трампа

Многие представители Республиканской партии, приехавшие на съезд в Милуоки, начали носить на ушах повязки в знак солидарности с пережившим покушение кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом пишет издание The Hill.

Республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом
© Газета.Ru

Отмечается, что повязки республиканцев копируют ту, которая была на простреленном ухе Трампа в первый день съезда Республиканской партии. В последующие дни некоторые республиканцы постарались повторить образ экс-президента.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали на месте. По информации источников New York Post, молодой человек по имени Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в США заявили, что покушение на Трампа стало результатом ошибок служб безопасности.

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