Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию на четвертый саммит Европейского политического сообщества суетливой беготней. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

"Это какая-то суетливая беготня по столицам с протянутой рукой со слезами на глазах. Перспективы, на мой взгляд, эти поездки уже не имеют никакой, кроме введения в заблуждение украинского общества". Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам



Зеленского уличили в попытке загнать РФ в ловушку

«Складывается впечатление, что Зеленскому уже нечего делать в Киеве. Вот он ездит то на саммит НАТО, то теперь в Лондон, то еще куда-то. Выглядит это все печально для решения конкретных проблем», — отреагировал Карасин.



Ранее Зеленский прибыл в Великобританию на четвертый саммит Европейского политического сообщества. Отмечается, что помимо участия в саммите, украинский президент проведет ряд двусторонних встреч и подпишет новые соглашения по безопасности. В частности, он встретится с королем Карлом ІІІ и премьер-министром Киром Стармером. Также Зеленский подпишет соглашение о поддержке украинского военно-промышленного комплекса и обсудит вопросы оборонного взаимодействия.