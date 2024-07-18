Байден допустил расистскую оговорку в адрес главы Пентагона

Американский лидер Джо Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его чернокожим мужчиной, передает Newsweek. В соцсетях пользователи массово смотрят видео, на котором президент США допускает оплошность.

Посмотрите, с каким гневом я сталкиваюсь, потому что я назначил, м-м-м, главу Минобороны, чернокожего мужчину, я назначил Кетанджи Браун (глава Верховного суда. — NEWS.ru), я имею в виду, [я сталкиваюсь с гневом] из-за людей, которых я назначил, — сказал он в интервью телеканалу BET.



Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что президент США Джо Байден может страдать от тяжелого нейрокогнитивного расстройства. В разговоре с NEWS.ru специалист отметил, что у американского лидера нарушена память, снижено внимание. Кроме того, он напомнил, что Байден около 40% времени находился в отпуске.

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До этого стало известно, что Байден не выступит в Лас-Вегасе на мероприятии некоммерческой организации UnidosUS. Глава государства заразился коронавирусом на одной из многочисленных встреч. В Белом доме отметили, что Байден был вакцинирован и у него мягкие симптомы заболевания.