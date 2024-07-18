В МИД Армении опровергли отказ Пашиняна встречаться с Алиевым в Лондоне

Именно Армения выступила с инициативой провести двустороннюю встречу премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне, заявила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. По его словам, которые передает NEWS.am, предложение якобы отклонила азербайджанская сторона.

Предложение армянской стороны в силе. Армянская сторона также подтверждает свое предложение активизировать переговоры на высшем и высоком уровнях и в течение месяца добиться подписания мирного договора, — сказала Бадалян.



Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщал, что Никол Пашинян отказался от встречи с Ильхамом Алиевым в Великобритании. По его словам, встреча была предложена британской стороной, однако отказ от нее со стороны армянского премьера расценивается как отступление от мирной повестки.