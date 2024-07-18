Китай назвал срок постройки рыночного социализма

Власти Китая намерены полностью построить социальную рыночную экономику высокого уровня к 2035 году. Такое решение было принято на третьем пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Об его итогах сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа».

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По его данным, руководство КНР обещало повысить роль рыночных механизмов в экономике, а также создать более справедливую и динамичную рыночную среду. Также предполагается углубить реформы, касающиеся модернизации и развития социалистического строя с китайской спецификой. Последний к 2023 году должен стать более совершенным.

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Пленум назвал открытость «яркой чертой китайской модернизации», которая требует углубления реформы внешней торговли и управления иностранными инвестициями. Еще один пункт касается «целесообразной либерализации», которая будет сопровождаться охраной рыночного порядка и исправлением нарушений в функционировании рынка.

В конце 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что концепция китайской модернизации станет альтернативой западной капиталистической модели. По его словам, главная задача Коммунистической партии Китая — сделать страну сильной и «омолодить китайскую нацию на всех фронтах».

А в начале 2024 года он заяви о необходимости развивать и укреплять патриотические движения и силы, выступающие за объединение Китая и Тайваня.