Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая опубликовала в Telegram-канале фотографию встречи Владимира Зеленского с послом Украины в Лондоне Валерием Залужным, сопроводив ее унизительной для украинских властей надписью. Об этом пишет РИА Новости.

«Ну, за Урожайное», - написала она, комментируя фото, где Зеленский и бывший главком ВСУ Залужный пожимают друг другу руки.



Напомним, что в ходе активных боевых действий российские войска освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход (ДНР). А 13 июля стало известно, что российские военнослужащие водрузили флаг над зданием администрации села Урожайное.

16 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне спецоперации и вручил награды венным, наиболее отличившимся при освобождении Урожайного.