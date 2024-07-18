Отдыхающие на одесском пляже поспорили из-за музыки, которую слушала одна из женщин. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает издание Страна.ua.

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Украиноговорящая женщина начала возмущаться из-за звучащих на русском языке песен. Некоторые отдыхающие ее поддержали, другие же не увидели в песнях на русском языке ничего предосудительного.

— Почему я не могу? Это не запрещено, почитайте Конституцию, — передает слова одной из посетителей пляжа EurAsia Daily.



Недавно российская певица Виктория Цыганова высказалась насчет русофобских заявлений советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

На Украине число школьников, которые считают родным языком украинский, сократилось на 17 процентов по сравнению с периодом начала специальной военной операции.

Ранее омбудсмен Украины пожаловался, что дети недостаточно владеют государственным языком. По его словам, власти должны ужесточить контроль за соблюдением законодательства в сфере госязыка, которое определяет языком образовательного процесса украинский язык.