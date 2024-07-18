Стало известно о состоянии заразившегося COVID-19 Байдена

Президент США Джо Байден мучительно медленно передвигается после заражения кронавирусом и ему потребовалась помощь, чтобы сесть в машину и уехать к месту самоизоляции. Об этом пишет британское издание Mirror.

Ранее в Белом доме заявили, что глава государства сдал положительный тест на коронавирус во время поездки в Неваду. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер пояснила, что у Джо Байдена наблюдаются легкие симптомы и он самоизолируется дома в Делавэре.

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После возвращения из Невады президент США «невероятно медленно» покинул самолет. Он с трудом спустился по трапу, несколько раз останавливаясь, отмечает британское издание.

«Президент без маски вышел из самолета, и ему потребовалась некоторая помощь, когда он осторожно сел в машину», - отмечается в статье.



Байден продолжает оставаться основным кандидатом от Демократический партии на предстоящих выборах президента США. Однако, по данным СМИ, некоторые демократы уже начали всерьез обсуждать замену главы государства другим кандидатом.

Издание The Daily Beast сообщило, что крупный спонсор Демократической партии даже подготовил черновик речи, которая должна позволить Джо Байдену достойно покинуть президентскую гонку. Журналисты отметили, что проект речи еще не рассматривали в штабе Байдена, но документ активно циркулирует именно в то время, когда пожертвования на кампанию действующего президента «фактически иссякли».