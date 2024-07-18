Стрелявший в Трампа готовил покушение на члена королевской семьи

20-летний Томас Крукс при планировании покушения на экс-президента США Дональда Трампа искал информацию о неназванном члене британской королевской семьи. Как сообщает The Times, он мог готовить на него нападение.

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Во время брифинга с членами Конгресса США агенты ФБР рассказали, что изучили электронные устройства Крукса. В них они нашли следы поиска информации о члене королевской семьи в Google. Также сотрудники спецслужб обнаружили изображения политиков, в том числе Трампа и президента США Джо Байдена, а также список дат выступлений экс-президента и проведения Национального съезда Демократической партии.

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Напомним, что покушение на Трампа произошло во время предвыборного митинга 13 июля. Крукс открыл огонь из винтовки по политику, убив одного участника митинга и серьезно ранив еще одного человека. Самому экс-президенту повезло — за несколько секунд до выстрела он повернул голову, и пуля задела только его ухо. Стрелка ликвидировали.

Ранее Fox News сообщал, что следователи не нашли на ноутбуке Крукса доказательств о его приверженности какой-либо конкретной идеологии. Ни один из опрошенных ФБР знакомых нападавшего не сообщал, что он когда-либо обсуждал политику.