Орбан оценил результат своей мирной инициативы по Украине

Мирная инициатива по Украине «движется хорошо» и все запланированные шаги по ее реализации были сделаны. Об этом Венгрии Виктор Орбан в интервью Independent, трансляция велась на YouTube-канале издания.

«Венгрия хорошо продвигается с мирной инициативой по Украине. Пока что все запланированные шаги были сделаны», — отметил венгерский премьер.



Во Франции прокомментировали мирный план Орбана по Украине

Орбан подчеркнул, что суть его концепции отличается от европейского подхода, где Европейский союз (ЕС) — это «не исполнитель внешней политики США».