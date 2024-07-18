Половина жителей Абхазии осталась без света

В Абхазии произошла авария на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщили в Telegram-канале «Черноморэнерго».

Это единственная питающая республику станция. Без электричества остались жители Гагры, Пицунды, поселок Алахадзы и часть Сухума. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии, сообщили в Черноморэнерго.

Ранее несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Электричество пропало у жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма и некоторых других населенных пунктов. После возобновления работы АЭС в южных регионах страны были введены ограничения подачи электричества.