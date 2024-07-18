Вучич дал совет Шольцу по ситуации на Украине
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо скорее добиться заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Причем, сделать это нужно на любых условиях, заявил президент Серии Александр Вучич.
Журналист немецкой газеты Handelsblatt спросил главу государства, какие рекомендации по разрешению украинского кризиса он мог бы дать Шольцу. Вучич ответил, что у канцлера, конечно, есть советники получше.
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«Если бы он действительно хотел услышать, что я думаю, то я бы сказал: заключите соглашение о прекращении огня как можно скорее. Не играет никакой роли на каких условиях. Обсудите условия потом», — подчеркнул президент Сербии.
Ранее Николай Азаров говорил, что Украина приближается к кризису легитимности. В августе истекает срок действия парламента.