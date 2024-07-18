Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо скорее добиться заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Причем, сделать это нужно на любых условиях, заявил президент Серии Александр Вучич.

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Журналист немецкой газеты Handelsblatt спросил главу государства, какие рекомендации по разрешению украинского кризиса он мог бы дать Шольцу. Вучич ответил, что у канцлера, конечно, есть советники получше.

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«Если бы он действительно хотел услышать, что я думаю, то я бы сказал: заключите соглашение о прекращении огня как можно скорее. Не играет никакой роли на каких условиях. Обсудите условия потом», — подчеркнул президент Сербии.



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