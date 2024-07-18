Пашинян отказался от встречи с Алиевым в Лондоне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Великобритании, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, которые приводит портал haqqin.az, встреча была предложена британской стороной, однако отказ от нее со стороны армянского премьера расценивается как отступление от мирной повестки.

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Провести встречу предложила британская сторона, и отказ армянского премьера от нее, — это отступление от мирной повестки, — сказал Гаджиев.

До этого Пашинян заявил, что Ереван готов повысить уровень отношений с Вашингтоном до стратегического партнерства. Он также назвал американцев дружественным народом.

По его словам, Армения придает «важность роли США» в достижении мира в регионе, а также «глубоко ценит» американскую поддержку независимости, демократии, суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности страны в соответствии с декларацией 1991 года.