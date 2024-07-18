Орбан: для урегулирования на Украине предстоит долгий путь

Долгий путь предстоит пройти, чтобы урегулировать украинский конфликт, потому что многие западные страны хотят продолжать военные действия, чтобы победить Россию. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Великобритании.

"Впереди еще долгий путь", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о перспективах урегулирования украинского конфликта.



По его словам, на Западе большинство стран по-прежнему "выступают за ведение войны и думают, что могут взять верх над Россией военным путем".