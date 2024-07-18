Обзор иноСМИ: «беспорядочная» мобилизация на Украине и детали покушения на Трампа

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Парламент Израиля выступил против создания Палестинского государства

Парламент Израиля 17 июля подавляющим большинством голосов принял резолюцию, отвергающую создание Палестинского государства. Как сообщает The Times of Israel, соавторами резолюции против признания Палестины выступили партии коалиции премьера Биньямина Нетаньяху, правые оппозиционные партии и центристское «Национальное единство».

Депутаты от левоцентристской партии «Йеш Атид» покинули заседание, чтобы не поддерживать резолюцию. Лидер оппозиции Яир Лапид высказался в пользу решения о создании двух государств (о мирном сосуществовании Израиля и Палестины). Инициатива была принята всего за несколько дней до визита Нетаньяху в США, где он выступит в Конгрессе и встретится с президентом Джо Байденом. Резолюция, вероятно, еще больше разозлит демократов, недовольных политикой Нетаньяху, отмечает The Times of Israel.

«Ловят на улице»: Датское радио о беспорядочной мобилизации на Украине

Корреспондент Датского радио (DR) на Украине Брита Квист Хансен назвала беспорядочной мобилизацию, проводимую украинскими властями. Проблемы мобилизации она связала с плохой координацией между органами власти, сообщает DR.

После вступления в силу закона о мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные. Предполагалось, что сделать это можно будет дистанционно, но возникли проблемы с «технической стороной», поэтому многим пришлось обращаться в военкоматы лично, отмечает DR. По словам Хансен, многие украинцы вообще стараются не выходить из дома, чтобы не попасться сотрудникам военкоматов. Людей вылавливают на улицах, устраивая проверки перед супермаркетами или учебными центрами, отметила корреспондент.

CBS: стрелявшего в Трампа засекли за несколько минут до покушения

Снайпер, помогавший Секретной службе США на митинге Дональда Трампа, сфотографировал Томаса Мэттью Крукса за несколько минут до покушения, сообщает CBS News. Как рассказал телеканалу осведомленный полицейский, стрелок увидел, как Крукс смотрит в дальномер. Этот снайпер был одним из трех профессиональных стрелков, находившихся внутри здания, которое Крукс выбрал для атаки.

План операции предусматривал, что они будут наблюдать за митингом из окон и «сканировать» толпу. Снайпер впервые заметил Крукса, пока тот был снаружи здания. Молодой человек недолго смотрел на крышу, потом наблюдал за самим зданием и затем исчез. Позже Крукс вернулся к зданию и начала смотреть в дальномер - устройство, позволяющее определить расстояние до цели. Снайпер сделал фото Крукса и немедленно связался с командным пунктом. Затем след Крукса снова был потерян, но вскоре он вернулся в третий раз - уже с рюкзаком. Снайперская команда вызвала подкрепление, предупредив, что молодой человек с рюкзаком направляется в здание. Когда офицеры отреагировали на запрос о подкреплении, Крукс уже занял позицию внутри здания.

«Будущее фон дер Ляйен на волоске»

Европейский парламент примет решение о переизбрании Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии в ходе «непростого» голосования 18 июля, пишет The Guardian. Фон дер Ляйен необходимо заручиться поддержкой как минимум 361 депутата обновленного, более правого Европарламента.

«На бумаге» у фон дер Ляйен есть необходимые цифры, поскольку три группы, входящие в ее коалицию, состоят из 401 депутата. Однако эти депутаты «не очень дисциплинированы» и могут отклониться от партийной линии благодаря тайному голосованию. В результате политик не может рассчитывать даже на единогласную поддержку своей собственной коалиции. Некоторые члены коалиции недовольны, что фон дер Ляйен «слишком поддерживала» Израиль в его войне в Газе, отмечает газета. Если фон дер Ляйен проиграет, у лидеров ЕС будет месяц, чтобы предложить альтернативного кандидата.

Республиканцы потребовали отставки главы Секретной службы

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и другие ведущие республиканцы призвали к отставке директора Секретной службы Кимберли Читл из-за покушения на Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

Председатель Республиканской конференции Сената Джон Баррассо назвал брифинг, на котором Секретная служба объяснила, почему покушение стало возможным, «брифингом по прикрытию задницы». Баррассо заявил, что стрелявший в Трампа заранее был идентифицирован как «подозреваемый и подозрительная личность». У него были дальномер и рюкзак, но сотрудники Секретной службы потеряли его из виду. Баррассо заявил, что преступника заметили за час до покушения, но в спецслужбах говорят, что это произошло за несколько минут. Но самым важным вопросом остается, почему крыша здания, расположенного так близко к митингу Трампа, не была взята под охрану, подчеркивает NBC. Сама Читл объясняла, что размещать сотрудников на наклонной крыше было небезопасно.