Озвучены три самых слабых места НАТО

Североатлантический альянс использует оружие, которое сильно зависит от космической группировки и средств связи, а также на боеспособность влияет общая «не обкатанность» западных военных в условиях реальных боев. Об этом рассказал «Царьграду» депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что НАТО готовится к военному конфликту, а потенциальное противостояние с Россией «будет невероятно близко», если Москва одержит победу в конфликте на Украине. При этом в принятой по итогам вашингтонского саммита НАТО декларации также подчеркнуто, что альянс считает Россию главной угрозой.

В Вашингтоне признают наличие у НАТО слабых мест. Во-первых - это уязвимость единой центрической системы, которая обеспечивает моментальное управление всеми войсками, заметил генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«И происходит это как? В основе своей через космическую группировку войск НАТО, которая имеет свои спутниковые мощности. Плюс это аренда гражданских спутников в интересах оборонных ведомств Соединённых Штатов и их сателлитов. Это первое и самое главное уязвимое место. Снести эту группировку - это уже практически 50% успеха», - пояснил он.



Вторым слабым местом современного западного вооружения Андрей Гурулев назвал подводные кабели, а также иные каналы связи и коммуникации. В случае их уничтожения западные боевые средства будут выбиты из центрической системы и «встанут в один ряд с элементарными комплексами вооруженной борьбы, которые были еще в 80-х годах прошлого века», считает он.

В-третьих, по словам депутата, не стоит сбрасывать со счетов и то, что «ребята из НАТО нигде не воевали и нигде не обкатывались».