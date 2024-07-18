В США раскрыли радикальный план Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп собирается ослабить доллар. Радикальный план политика раскрыли журналисты американского издания The New York Times (NYT).

«В большинстве случаев Трамп предпочитает, чтобы его политика была сильной, но когда речь заходит о долларе, он уже давно придерживается другой позиции. Политик убежден, что из-за сильного доллара американским производителям стало труднее продавать свою продукцию зарубеж покупателям, использующим более слабые валюты», — считают авторы публикации.



Журналисты добавили, что еще неясно, как кандидат в президенты собирается осуществлять свой план по ослаблению валюты.

«Среди вариантов —продажа долларов для покупки иностранной валюты, или увеличение денежной массы», — предположили обозреватели газеты.



Помимо этого, Трамп может под угрозой пошлин убедить другие страны усилить их собственные валюты, говорится в статье.