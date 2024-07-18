Крупный спонсор Демократической партии подготовил черновик речи, которая должна позволить Джо Байдену достойно покинуть президентскую гонку. Текст черновика попал в распоряжение The Daily Beast.

Призывы к Байдену выйти из гонки усилились после того, как 17 июля у него выявили коронавирус и он был вынужден прервать свою кампанию. «Крупный спонсор с Западного побережья» составил черновик речи, которую Байден мог бы произнести перед партией и страной, отказываясь от попытки переизбрания.

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The Daily Beast перечислило основные цитаты из речи: «Самое главное сейчас - спасти душу Америки», «Наша демократия в опасности», «Мы должны выиграть эти выборы», «Чтобы добиться успеха, нам понадобится доверие американского народа».

«Я верил и продолжаю верить, что смогу выполнить эту работу. Но стало ясно, что большинство американцев хотят видеть на этой должности более молодого человека - моложе, чем любой из двух кандидатов. Поэтому я решил отойти в сторону и позволить кандидату следующего поколения баллотироваться на пост президента от Демократической партии», - отмечается в речи.



По данным The Daily Beast, проект речи еще не рассматривали в штабе Байдена, но документ активно циркулирует именно в то время, когда пожертвования на кампанию действующего президента «фактически иссякли».

Высокопоставленные демократы начали призывать Байдена выйти из гонки после его провала на дебатах с Дональдом Трампом. Во время дебатов 81-летний Байден говорил нечетко и тихо, иногда ему не удавалось довести мысль до конца.

Изначально СМИ писали, что Байден не планирует выходить из гонки, так как полагается на узкий круг лояльных ему политиков и членов семьи, которые верят в его победу. Однако недавно CNN сообщил, что Байден становится «восприимчивым» к призывам отойти в сторону. По словам источника телеканала, он перешел от утверждений «Камала не может победить» к вопросам «Как вы думаете, Камала может победить?», намекая, что его место в предвыборной гонке могла бы занять вице-президент Камала Харрис.