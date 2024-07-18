Маск призвал Шольца прокомментировать слова комика о покушении на Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск призвал канцлера Германии Олафа Шольца высказаться о словах немецкого комика Себастьяна Хотца, который ранее писал посты с одобрением покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, а также о возможной смерти самого Маска. RT на русском

«Тот, кто желает ухода из жизни ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?», — написал Маск. Lenta.ru

Ранее немецкая государственная радиостанция RBB24 уволила Хотца из-за его одобрительного поста про покушение на Дональда Трампа. При этом после негативной реакции в своей адрес он назвал республиканца фашистом, заявив, что оценивает как «абсолютно фантастическую» гибель таких людей. Российская газета