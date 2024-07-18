Минобороны Армении возьмет на работу американского военного

Представитель американских вооруженных сил будет работать в Министерстве обороны Армении. Информацию об этом в интервью порталу Hetq подтвердила заместитель госсекретаря США Узра Зея.

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По словам заместителя госсекретаря, США приветствуют «углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности» с Арменией.

«Это также указывает на исторический факт вступления в новую фазу стратегического партнерства в армяно-американских отношениях», - заявила Узра Зея.



Отвечая на вопрос, является ли членство Армении в ОДКБ препятствием для углубления партнерства с США и ускорит ли это выход из организации, заместитель госсекретаря США Узра Зея подчеркнула, что решение об этом может принять только Ереван и Вашингтон уважает позицию армянских властей.

Ранее власти Армении на фоне ситуации с Нагорным Карабахом объявили о том, что в дальнейшем будут искать новых партнеров в области безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности и отметил, что следующим логическим шагом станет выход из нее.

При этом он объяснил, что необходимо изменить концепцию развития армии, так как Ереван больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией.