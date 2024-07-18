Сенатор Роберт Менендес от Демократической партии США из Нью-Джерси уйдет в отставку после признания его виновным по обвинениям в коррупции, информирует NBC News. По данным источников, знакомых с ситуацией, политик сообщил об этом соратникам. Сенатор покинет Конгресс США после долгих сопротивлений.

Менендес месяцами не хотел уходить в отставку, несмотря на призывы десятков коллег из Демократической партии. Однако обвинительный приговор на федеральном уровне заставил его поменять решение. Также сенатору поступали угрозы об исключении его из рядов демократов, если он откажется оставить пост. Кубинец по происхождению известен антироссийскими и антикастровскими высказываниями. Сенатор также является автором антироссийских санкций.

Отставка положит конец 30-летней карьере Менендеса. Политик председательствовал в комитете по международным делам, занимался написанием важных законов. С ним также связаны два уголовных процесса по обвинениям в коррупции. Сенатору грозит 18 лет тюрьмы.

Ранее выяснилось, что сторонники президента США Джо Байдена из Демократической партии могут устроить политический мятеж. Сенатор Алексей Пушков допустил, это произойдет в случае его провала на предстоящих дебатах с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом.