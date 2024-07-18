Венгрия ответила на бойкот встреч Евросоюза странами Прибалтики

У стран Прибалтики «дурной вкус». Так прокомментировал решение Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Финляндии и Польши отказаться от посещения Будапешта для неформальных встреч с Евросоюзом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Вечерняя Москва

«У них может быть дурной вкус (...) Однако если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?» — отметил он. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза могут бойкотировать организованные Венгрией встречи с министрами из-за недавнего визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию. Газета.Ru