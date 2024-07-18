Белый дом заявил о том, что президент США Джо Байден, проводящий кампанию по своему переизбранию, заразился коронавирусом. Болезнь Байдена протекает на фоне его борьбы с требованиями ряда демократов выйти из предвыборной гонки, пишут западные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

В Белом доме заявили, что глава государства сдал положительный тест на коронавирус во время поездки в Неваду. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер пояснила, что у Джо Байдена наблюдаются легкие симптомы.

В США приравняли покушение на Трампа к COVID-19 Байдена

Перед тем, как сесть в самолет Байден заявил журналистам, что чувствует себя хорошо, и маски на нем не было, отмечает The Washington Post.

По данным издания, президент заболел как раз в тот момент, когда «летняя волна коронавируса», вызванная новыми штаммами FLiRT и LB.1, захлестнула США, и число обращений в клиники с COVID выросло за последние недели до 1,5 процента, что является самым высоким показателем с февраля.

«Уровень коронавируса в сточных водах считался высоким или очень высоким в 26 штатах, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний», - говорится в статье.



Журналисты обратили внимание на то, что администрация Байдена отменила чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения из-за COVID еще в мае 2023 года, и с тех пор «свернула усилия по сдерживанию распространения заболевания, включая бесплатную программу тестов на коронавирус по почте».

Борьба Байдена с болезнью происходит на фоне того, что лидер страны вынужден противостоять широко распространенному среди коллег-демократов мнению, что у него нет сил баллотироваться на следующий срок, пишет Politico.

«Для демократов [его болезнь] также служит нежелательным контрастом с Дональдом Трампом, который на прошлой неделе пережил покушение», - отметили журналисты.



В свою очередь The Guardian указала на то, что Байден находится под жестким давлением на фоне призывов выйти из президентской гонки из-за его возраста и провального выступления на дебатах.

Сам же Джо Байден обрушился с критикой на свих оппонентов на «напряженной» встрече с десятками демократов Палаты представителей, которые прямо усомнились в его жизнеспособности в качестве кандидата в президенты от их партии, пишет газета.

В конце июня в США прошли теледебаты между двумя основными кандидатами на пост главы государства Дональдом Трампом и Джо Байденом. По данным CNN, 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. В Белом доме объяснили провал Байдена усталостью и простудой.

Байден продолжает оставаться основным кандидатом от Демократический партии на предстоящих выборах. Однако, по данным СМИ, некоторые демократы уже начали всерьез обсуждать замену главы государства другим кандидатом.