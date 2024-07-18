Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в оборонный союз. Об этом пишет Reuters.

Издание уточняет, что в своей предвыборной программе до 2029 года фон дер Ляйен обещает продолжать военную поддержку Киева так долго, «как потребуется». Кроме этого глава ЕК заявила о намерении ввести должность еврокомиссара по обороне, а также реализовать проект по созданию противовоздушного щита.

Глава ЕК назвала обеспечение безопасности Украины лучшей инвестицией в безопасность ЕС

Чуть раньше министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорил, что фон дер Ляйен показала очень плохую работу на своем посту. По словам дипломата, нет никаких причин поддерживать и переизбирать ее.

Ранее Сийярто сказал, что граждане Украины сами решают, является ли истекший срок главы киевского режима Владимира Зеленского препятствием к переговорам с Россией.