В машине стрелявшего в Трампа обнаружили интересную деталь

В машине стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса нашли бронежилет. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

«Следователи нашли бронежилет в машине подозреваемого, однако неизвестно, почему он его не надел при нападении на бывшего президента. Некоторые следователи задаются вопросом, не намеревался ли он умереть в ходе нападения», — сообщили источники ABC News.



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Следователи также обнаружили в кармане Крукса дистанционный передатчик. Он был предназначен для активации двух подозрительных устройств, которые нашли у него в машине.

Ранее сообщалось, что власти обнаружили взрывные устройства в машине стрелявшего в Трампа на выступлении политика в Пенсильвании 13 июля. Крукс поранил ухо экс-президенту США и сразу же был ликвидирован. Нападавший перед покушением оставил угрожающее сообщение на игровой платформе Steam.