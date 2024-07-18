Глава ЕК назвала вложения в Украину лучшими инвестициями в безопасность ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей предвыборной программе до 2029 года обещала продолжать военную поддержку Украины «так долго, как это необходимо». Об этом сообщает РИА Новости.

В предвыборной программе отмечается, что инвестирование «в безопасность Украины» является «лучшей инвестицией в европейскую безопасность».

«Европейская финансовая, политическая и военная поддержка (Киеву — прим. ред.) должна продолжаться так долго, как необходимо», — подчеркивается в ней.



Также Фон дер Ляйен пообещала превратить Европейский союз в оборонный. В частности, она намерена создать Европейский оборонный фонд и вкладывать деньги в такие области, как наземные, воздушные и морские силы, космос и кибербезопасность. По мнению действующей главы ЕК, страны ЕС должны больше тратить на оборону, а также реализовывать проект противовоздушного щита.

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Напомним, что голосование депутатов Европарламента по переназначению Фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии состоится уже сегодня, 18 июля. СМИ отмечали, что ни у кого из серьезных аналитиков в Брюсселе нет сомнений, что ее кандидатуру на пост утвердят.