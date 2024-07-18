В США приравняли покушение на Трампа к COVID-19 Байдена

Ведущая американского телеканала MSNBC Джой Рид сравнила покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа с COVID-19 его основного соперника, главы Белого дома Джо Байдена. Ее слова приводит Fox News.

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Покушение на Трампа было совершено во время предвыборного митинга 13 июля. Пуля задела его ухо, но серьезно политик не пострадал.

«Дональд Трамп - пожилой человек, которому по какой-то причине дали девять секунд, чтобы сделать знаковую фотографию во время активной стрельбы. Странная ситуация», - заявила Рид во время прямой трансляции MSNBC с Национального съезда Республиканской партии.



Джой Рид также высказала мнение, что СМИ преподносят то, что Трамп пережил покушение и вскоре вернулся к предвыборной кампании, как «признак силы». Однако, по мнению телеведущей, не менее сильным является и то, что Байден борется с коронавирусом.

«Действующему президенту Соединенных Штатов 81 год, и у него COVID. Если он поправится через пару дней, разве это не означает то же самое? Что он достаточно силен, чтобы преодолеть то, что было действительно смертельным для людей его возраста. Так что, если он справится с этим, вернется и сможет проводить митинги, разве это не означает то же самое?» - заявила Рид.



Ранее в Белом доме подтвердили, что глава государства заразился коронавирусом и самоизолировался на время лечения. При этом после неудачного выступления Байдена в ходе дебатов с Трампом 28 июня демократы начали обсуждать возможную замену его кандидатуры, ею может стать вице-президент Камала Харрис. А ряд политиков-демократов и крупных спонсоров партии призвали Байдена выйти из предвыборной гонки.