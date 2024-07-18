Украина приближается к кризису легитимности. В августе истекает срок действия парламента, напомнил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский уже предлагал продлить полномочия парламента объявлением выборов. Голосование должно будет пройти в 60-дневный срок.

«28 августа заканчивается вообще какая-либо власть в государстве… после 29 августа Верховная рада становится нелегитимной, просроченной, такой же, каким стал сам Зеленский с 21 мая», — написал Азаров в своем Telegram-канале.



Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о легитимности Зеленского

Это должно привести к невозможности продления военного положения и необходимости проведения выборов. Однако в условиях вооруженного конфликта голосование «якобы технически невозможно».

«Зеленский сам себе поставил шах и мат, доведя Украину до состояния полного отсутствия глобальной власти», — подчеркнул политик.



Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что граждане Украины сами решают, является ли истекший срок главы киевского режима Владимира Зеленского препятствием к переговорам с Россией.