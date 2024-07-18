Напарник Трампа пообещал оставить без денег союзников-«халявщиков»

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что в случае победы на выборах Дональда Трампа Америка перестанет давать деньги союзникам, которые не выполняют свои финансовые обязательства. Об этом сообщает Politico.

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На съезде Республиканской партии Вэнс выступил с «посланием, которое должно выйти далеко за пределы границ страны». Он пообещал защитить американских рабочих от иностранной конкуренции и предупредил, что при второй администрации Трампа союзники США «разделят бремя обеспечения мира во всем мире».

«Больше никаких бесплатных аттракционов для стран, которые предают щедрость американских налогоплательщиков», - подчеркнул Вэнс.



Это широкое заявление, но оно, судя по всему, относится к разделению бремени украинского кризиса и финансирования НАТО, подчеркивает Politico. Как отмечает издание, в своем выступлении Вэнс не упомянул Украину или НАТО прямо - его взгляды по этим двум темам тревожат наиболее воинственно настроенных республиканцев.

Вэнс, американский сенатор, известен как ярый противник помощи Украине. По его мнению, в интересах США признать, что Киеву придется смириться с потерей части территорий. Также Вэнс подчеркивал, что ему «все равно, что происходит на Украине».