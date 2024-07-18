Вопрос о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского решать самим жителям Украины.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Это решать украинцам. Зеленский - не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», - подчеркнул министр.



Путин высказался о легитимности Зеленского

До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что легитимность украинского лидера Зеленского закончилась.

Вместе с тем, в Службе внешней разведки РФ (СВР) заявляли, что США ищут альтернативу Зеленскому.

По данным СВР, на Западе крайне обеспокоены настроением общественности на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе отмечают, что среди украинцев растет недовольство затягиванием конфликта с Россией, усиливается недоверие к властям, тем более что легитимность Зеленского после истечения его президентских полномочий 20 мая 2024 года полностью утрачивается.