В США оценили влияние болезни Байдена на его предвыборную кампанию

Кампания президента США Джо Байдена пошатнулась еще сильнее из-за диагностирования коронавируса у главы государства.

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Об этом пишет газета Politico.

«Диагноз Covid, поставленный президенту Джо Байдену в среду днем, вряд ли мог быть поставлен в более тяжелое время (для предвыборной кампании – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.



Болезнь президента США «угрожает усилить беспокойство демократов по поводу его кампании по переизбранию», добавляет газета.

Издание отмечает, что исчезновение Байдена из поля зрения общественности ввиду болезни произошло в тот момент, когда кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп представил свою предвыборную кампанию стране со сцены Национального съезда Республиканской партии в Милуоки.

До этого сообщалось, что Байден не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом.