Пока вы спали: коронавирус у Байдена и атака на Крым морских беспилотников ВСУ

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© Zuma/TACC

Байден заразился коронавирусом

У президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена обнаружили COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Новость о заболевании Байдена появилась еще в среду от пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Тест на COVID-19 президент сделал после первого мероприятия в Лас-Вегасе. Результат исследования оказался положительным.

Сообщается, что президент США до этого несколько раз вакцинировался от болезни, у него отмечены легкие симптомы.

Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США

Джеймс Дэвид Вэнс согласился баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии на новых выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Он официально принял предложение о том, чтобы стать кандидатом на должность и заявил, что польщен и благодарен за свое выдвижение.

Мотивы стрелявшего в Трампа до сих пор не выяснили

Полиция в США пока не смогла обнаружить мотивы Томаса Мэттью Крукса, ранившего экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

При этом ФБР рассказала законодателям на брифинге 17 июля, что обвиняемый до этого два раза посещал место проведения митинга Трампа и пробыл там в общей сложности более часа.

Военнослужащий РФ рассказал о блокировке снабжения ВСУ под Авдеевкой

Наводчик танка Т-80 Южной группировки войск рассказал, что все дороги для подвоза провизии к вражеским позициям находятся под наблюдением военных РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом артиллерия РФ блокирует подвоз боекомплектов для ВСУ на покровском направлении.

Военный уточнил, что у противника по линии авдеевского фронта плохо работает подвоз. Если российские военные замечают движение техники или ротацию, они тут же начинают обстрел.

МО РФ сообщило об уничтожении 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма

Сразу 10 безэкипажных катеров были уничтожены в акватории Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, катера, следовавшие в направлении Крыма, уничтожили дежурные огневые средства.