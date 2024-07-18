Вэнс рассказал, когда США будут применять военную силу при Трампе

Вэнс: США при Трампе будут применять военную силу за рубежом, «только когда необходимо»
Если бывший американский лидер Дональд Трамп победит на президентских выборах, США будут применять военную силу за рубежом, «только когда это необходимо».
С таким заявлением выступил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Вэнс.
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«Мы будем отправлять наших детей на войну только тогда, когда это необходимо», — цитирует его ТАСС.
Ранее Вэнс заявил о благодарности Дональду Трампу за номинацию на пост вице-президента.
Также он пообещал, что при Трампе всем будет лучше.