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Президент Аргентины назвал Иран "террористическим государством"

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал Иран террористическим государством и сообщил, что его правительство будет добиваться вынесения приговоров иранским чиновникам, которых Буэнос-Айрес считает причастными к совершенному в 1994 году теракту против еврейского культурного центра.

Президент Аргентины назвал Иран террористическим государством
© ТАСС
"Ситуация требует наказания, соразмерного тяжести совершенных преступлений, учитывающего сокрытие роли, которую сыграло террористическое государство Иран, учитывающего тяжесть подкупа свидетелей для сокрытия преступлений против человечности", - сказал он на конференции, приуроченной к 30-летию со дня теракта.

Милей сообщил, что его правительство предложило законопроект, который позволит проводить заочное рассмотрение дела по особо тяжким делам, в том числе связанным с финансированием террористической деятельности. "Это позволит судить чиновников иранского режима, причастных к теракту", - отметил президент Аргентины, признав, что приговор, вероятно, не будет приведен в исполнение.

Он также обвинил Иран в причастности к атаке палестинских радикалов на израильскую территорию 7 октября 2023 года, в результате которой погибли 25 граждан Аргентины. "Это не другое, это то же самое: секторы, связанные с правительством Ирана, "Хезболлах", ХАМАС. Поэтому не может быть сомнений в том, что иранский терроризм является вопросом, затрагивающим национальные интересы и напрямую жизни аргентинцев", - заявил Милей.

Аргентинские следователи считают, что к взрыву у еврейского культурного центра в 1994 году, унесшему жизни 85 человек, были причастны иранские дипломаты и политики. Тегеран неоднократно отвергал эти обвинения.

Милей неоднократно заявлял, что считает приоритетными союзниками Аргентины Израиль и США. На прошлой неделе его правительство внесло ХАМАС в список террористических организаций.

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