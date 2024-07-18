Президент Аргентины назвал Иран "террористическим государством"

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал Иран террористическим государством и сообщил, что его правительство будет добиваться вынесения приговоров иранским чиновникам, которых Буэнос-Айрес считает причастными к совершенному в 1994 году теракту против еврейского культурного центра.

"Ситуация требует наказания, соразмерного тяжести совершенных преступлений, учитывающего сокрытие роли, которую сыграло террористическое государство Иран, учитывающего тяжесть подкупа свидетелей для сокрытия преступлений против человечности", - сказал он на конференции, приуроченной к 30-летию со дня теракта.



Милей сообщил, что его правительство предложило законопроект, который позволит проводить заочное рассмотрение дела по особо тяжким делам, в том числе связанным с финансированием террористической деятельности. "Это позволит судить чиновников иранского режима, причастных к теракту", - отметил президент Аргентины, признав, что приговор, вероятно, не будет приведен в исполнение.

Он также обвинил Иран в причастности к атаке палестинских радикалов на израильскую территорию 7 октября 2023 года, в результате которой погибли 25 граждан Аргентины. "Это не другое, это то же самое: секторы, связанные с правительством Ирана, "Хезболлах", ХАМАС. Поэтому не может быть сомнений в том, что иранский терроризм является вопросом, затрагивающим национальные интересы и напрямую жизни аргентинцев", - заявил Милей.

Аргентинские следователи считают, что к взрыву у еврейского культурного центра в 1994 году, унесшему жизни 85 человек, были причастны иранские дипломаты и политики. Тегеран неоднократно отвергал эти обвинения.

Милей неоднократно заявлял, что считает приоритетными союзниками Аргентины Израиль и США. На прошлой неделе его правительство внесло ХАМАС в список террористических организаций.