Трамп согласился баллотироваться на пост президента США

Дональд Трамп объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах.

© EPA-EFE/ Erin Schaff/ POOL

"Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки. Так что сегодня с верой и преданностью я с гордостью принимаю ваше предложение о выдвижении кандидатом в президенты США. Спасибо", - сказал Трамп, выступая в четверг на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин).



В США стартовали первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа

В понедельник в Милуоки начал работу съезд республиканцев. В первый день делегаты 50 штатов и федерального округа Колумбия утвердили предвыборную платформу на предстоящие четыре года, а также выдвинули Трампа и сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатами в президенты и вице-президенты от партии соответственно. Вэнс в среду дал согласие быть напарником миллиардера.