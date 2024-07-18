Ким Чен Ын сделал заявление по поводу туризма в КНДР

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил Вонсан-Кальмаскую прибрежную туристическую зону и ознакомился с ходом строительства инфраструктурных объектов. Он заявил, что КНДР должна расширять предложения в сфере туризма и развивать эту отрасль.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын провел выездное совещание с сопровождающими руководящими работниками для обсуждения деловых вопросов по предусмотрительной и тщательной подготовке к эксплуатации туристической зоны в соответствии с тем, что на XIX расширенном заседании Политбюро ЦК ТПК восьмого созыва постановили открыть Вонсан-Кальмаскую прибрежную туристическую зону до мая следующего года", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.



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"Необходимо долгосрочно расширять и развивать туризм на основе опыта, накопленного при строительстве Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической зоны. В будущем области туризма следует придерживаться курса на сосредоточение сил на рациональном использовании богатых туристических ресурсов на побережье в соответствии с тем, что наша страна примыкает к морям на востоке и западе", - заявил Ким Чен Ын.

На размещенных на сайте агентства фотографиях запечатлен ряд объектов гостиничной инфраструктуры, футбольное поле, широкая пляжная зона с песком светлого оттенка. Для проведения выездного заседания на пляже был установлен белый шатер.