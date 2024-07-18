Telegraph: сокращение помощи ФРГ Украине чревато новыми обвинениями от США
Сокращение правительством Германии объёмов помощи Украине грозит ему новыми обвинениями от США.
Об этом пишет The Telegraph.
«Сокращение от одного из самых щедрых спонсоров Украины чревато новыми обвинениями со стороны Соединённых Штатов в том, что Европа делает недостаточно, чтобы заплатить за войну у себя на заднем дворе», — передаёт газета.
При этом в Merkur написали, что Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения.
Также канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что планы по размещению на территории Германии новых американских ракет не будут способствовать эскалации с Россией.