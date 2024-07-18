В США пообещали установление мира с победой Трампа на выборах

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что в случае победы Дональда Трампа на американских выборах президента он установит мир.

Об этом, как информирует РИА Новости, она рассказала в кулуарах съезда республиканцев.

«Я думаю, со стороны Дональда Трампа международная политика была отличной. Он принёс мир, и он вернёт его назад», — отметила Грин.



Ранее она заявила, что ФБР планировало убийство Трампа в 2022 году.

Также кандидат в вице-президенты США Джеймс Вэнс пообещал, что при Трампе всем будет лучше.