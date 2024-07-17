Шольц считает необходимым вернуть соглашения о контроле над вооружениями

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает необходимым вернуть мировые державы к соглашениям о контроле над вооружениями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ARD.

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При этом Шольц признал, что сейчас такое развитие событий выглядит маловероятным. Он также добавил, что именно Россия разорвала соглашения о контроле над вооружениями. По его словам, это сделало страны Запада настолько сильными, что сегодня на них невозможно напасть.

«Все, что мы делаем, должно привести снова к тому моменту — каким бы далеким он не казался — когда контроль над вооружениями будет обсуждаться между крупнейшими мировыми державами, когда мы выйдем из гонки вооружений и когда мы договоримся друг с другом о сокращении вооружений», — рассказал он.



Ранее Шольц назвал безопасность главным приоритетом бюджета ФРГ.