Шольц считает необходимым вернуть соглашения о контроле над вооружениями
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает необходимым вернуть мировые державы к соглашениям о контроле над вооружениями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ARD.
При этом Шольц признал, что сейчас такое развитие событий выглядит маловероятным. Он также добавил, что именно Россия разорвала соглашения о контроле над вооружениями. По его словам, это сделало страны Запада настолько сильными, что сегодня на них невозможно напасть.
«Все, что мы делаем, должно привести снова к тому моменту — каким бы далеким он не казался — когда контроль над вооружениями будет обсуждаться между крупнейшими мировыми державами, когда мы выйдем из гонки вооружений и когда мы договоримся друг с другом о сокращении вооружений», — рассказал он.
Ранее Шольц назвал безопасность главным приоритетом бюджета ФРГ.