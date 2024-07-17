Зеленского уличили в попытке загнать РФ в ловушку

Владимир Зеленский своими заявлениями о переговорах хочет загнать Россию в ловушку и обвинить Москву в их срыве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на французское СМИ.

По мнению президента Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе Эммануэля Дюпюи, своим приглашением Зеленский хочет «продемонстрировать, что идет навстречу РФ, не отказываясь от выдвинутых ранее условий».

«Если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы доказать, что она не закрыта навсегда. Речь идет не о "признании слабости", а о том, чтобы привлечь Россию к ответственности. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», — считает он.



Директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго высказал аналогичное мнение. Он уверен, что сменить позицию по переговорам Зеленского заставило то, что для Киева сейчас складывается крайне неблагоприятная ситуация, особенно на поле боя, где ВС РФ продолжает продвигаться.

Ранее Зеленский заявил, что представители РФ должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине.