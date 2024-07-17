В Индии задержали отказывавшегося от еды пассажира самолета

В международном аэропорту Дели арестовали пассажира лайнера, который на протяжении пяти часов полета категорически отказывался от еды и напитков. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По данным газеты, бортпроводники периодически предлагали мужчине еду и напитки. После нескольких отказов они рассказали о странном пассажире командиру воздушного судна. Пилот, в свою очередь, сообщил о нем в службу безопасности.

После приземления воздушного судна на борт поднялись полицейские и предложили мужчине пройти в здание аэропорта.

В ходе осмотра выяснилось, что он пытался провезти золото, спрятанное в прямой кишке. В общей сложности, в четырех овальных капсулах находилось 1096,76 грамма драгоценного металла.

«Он был арестован в соответствии с Законом о таможне после того, как признался в контрабанде золота из Джидды», — сообщили на таможне.



Правоохранители начали расследование инцидента.