В Индии задержали отказывавшегося от еды пассажира самолета
В международном аэропорту Дели арестовали пассажира лайнера, который на протяжении пяти часов полета категорически отказывался от еды и напитков. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
По данным газеты, бортпроводники периодически предлагали мужчине еду и напитки. После нескольких отказов они рассказали о странном пассажире командиру воздушного судна. Пилот, в свою очередь, сообщил о нем в службу безопасности.
После приземления воздушного судна на борт поднялись полицейские и предложили мужчине пройти в здание аэропорта.
В ходе осмотра выяснилось, что он пытался провезти золото, спрятанное в прямой кишке. В общей сложности, в четырех овальных капсулах находилось 1096,76 грамма драгоценного металла.
«Он был арестован в соответствии с Законом о таможне после того, как признался в контрабанде золота из Джидды», — сообщили на таможне.
Правоохранители начали расследование инцидента.