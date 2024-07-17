В США рассказали, что поможет демократам победить Трампа на выборах

Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Адам Шифф призвал американского главу Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление политика.

Шифф отметил, что окончательное решение из гонки остается за президентом, но он считает, что ему «пора передать эстафету». Таким образом, по его словам, Байден сможет «сохранить свое лидерское наследие и позволит демократам победить экс-главу Дональда Трампа на предстоящих выборах».

Ранее с призывом отказаться от переизбрания к Байдену также обратился губернатор Колорадо и демократ Джаред Полис.

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Напомним, что на первых дебатах 28 июня американский президент неудачно выступил. Он запинался, делал паузы и не всегда четко формулировал мысль. После выступления его супруга помогала ему спуститься с лестницы. В связи с этим демократы начали обсуждать возможную замену Байдена, ей может стать вице-президент Камала Харрис.