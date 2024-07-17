В США рассказали, что поможет демократам победить Трампа на выборах

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В США призвали Байдена выйти из президентской гонки

Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Адам Шифф призвал американского главу Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление политика.

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© globallookpress.com

Шифф отметил, что окончательное решение из гонки остается за президентом, но он считает, что ему «пора передать эстафету». Таким образом, по его словам, Байден сможет «сохранить свое лидерское наследие и позволит демократам победить экс-главу Дональда Трампа на предстоящих выборах».

Ранее с призывом отказаться от переизбрания к Байдену также обратился губернатор Колорадо и демократ Джаред Полис.

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Напомним, что на первых дебатах 28 июня американский президент неудачно выступил. Он запинался, делал паузы и не всегда четко формулировал мысль. После выступления его супруга помогала ему спуститься с лестницы. В связи с этим демократы начали обсуждать возможную замену Байдена, ей может стать вице-президент Камала Харрис.

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