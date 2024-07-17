В Италии в документе Мариуполь отнесли к России

При обновлении водительских прав в Италии Мариуполь отнесли к России. Об этом сообщил в социальных сетях живущий в Италии адвокат Антон Гросс, уроженец этого города.

Он выложил фото обновленного документа, в котором после Мариуполя в кавычках указана страна (RUS). Эта история сразу получила шумное продолжение: представительница оппозиционной Демократической партии Лия Куартапелле потребовала публичных объяснений от министра инфраструктуры и вице-премьера Маттео Сальвини.

"Это - вопиющий факт. Министерство Сальвини относит Мариуполь к России. Я потребую парламентское разбирательство, чтобы понять, правда ли это", - заявила она, как передает газета La Repubblica.



В странах ЕС, в том числе в Италии, не признают статус новых российских регионов.