СМИ: Новый премьер Британии хочет пересмотреть отношения с Францией

Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которой будет обсуждаться «пересмотр» отношений между странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Отмечается, что Макрон и Стармер уже провели предварительные переговоры по телефону, а также встречались во время саммита НАТО в Вашингтоне. По сообщению источника, во время новых переговоров стороны собираются проанализировать двусторонние отношения, а также обсудить «перезагрузку» отношений Лондона со странами Европы.

«Британский премьер-министр хотел выразить президенту свое желание "перезагрузить" отношения с Европой и ЕС, а также дать оценку состоянию британо-французских отношений. <...> Первое, что новое правительство должно объяснить, это как оно видит свои будущие отношения с ЕС после брекзита. У нас всех есть взаимный интерес в рассмотрении этого сближения», — сообщает источник.



Стармер пообещал начать перезагрузку отношений с партнерами в Европе 18 июля

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж выйти из состава НАТО.